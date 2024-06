Španski mastif

Španski mastifi so tesno povezani s sezonskim ciklom seljenja živine od paše do paše, zlasti ovc, ki jih že od srednjega veka varujejo pred volkovi in drugimi plenilci. Danes jih uporabljajo tudi za varovanje lastnine in obrambo ljudi. Te živali so zelo inteligentne, pa tudi lepe, in obe značilnosti se izražata v njihovem pogledu.

Odporni, ljubeči, mirni in plemeniti se ne ustrašijo živali, ki predstavljajo grožnjo, ali ljudi, ki jih ne poznajo, še posebej, če so trenirani za varovanje in obrambo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)