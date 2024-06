Pritlikavi in veliki šnavcer izvirata iz standardne vrste šnavcerja. Najstarejši krvni sorodnik je dobrohoten in nežen ter je lahko tako črne kot sivkaste barve.

Šnavcerji so živahni psi, ki so predani svojim lastnikom in ljubeznivi do otrok. Njihova čutila so zelo razvita in so zelo čuječi, čeprav ne lajajo veliko.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)