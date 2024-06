Švedski laponski pes

Švedski laponski psi so živahni, pozorni, prijazni in vdani psi, ki so zelo dovzetni in pripravljeni delati. Poleg tega so splošno znani kot ljubeči in zvesti spremljevalni psi, nežni do otrok vseh starosti ter se lahko na splošno odlično prilagodijo domovom z drugimi hišnimi ljubljenčki.

Ti zelo vsestranski psi so izjemno primerni za učenje poslušnosti in agilitiya, pastirstvo, zasledovanje in druge aktivnosti. Švedski laponski psi so hitro učljivi psi, ki jim le redko zmanjka energije.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)