Švedski špic

Švedski špici so lovski psi, ki so znani po opreznosti in energiji. So majhni in močni psi, ki imajo živahne reakcije in ne poznajo strahu. V svoji domovini so zelo cenjeni zaradi vztrajnosti, zvestobe in izredne prijaznosti, zaradi česar so odlični spremljevalci človeških družin.

Kljub majhni rasti so to zelo energični psi, ki so najbolj primerni za družine z vrtoom ali dostopom na prosto.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)