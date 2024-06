Švicarski gonič

Švicarski goniči so živahni, navdušeni lovci, ki so vedno nežni, poslušni in zelo navezani na svoje lastnike. So srednje veliki psi z dobro telesno zgradbo, ki izraža moč in vzdržljivost. Dolg gobec in čista glava z dolgimi uhlji mu dajejo pridih plemenitosti.

Ti majhni goniči divjadi lovijo zajce, srne, lisice in včasih divje prašiče. Delajo samostojno, zalajajo, ko je treba, in izkazujejo veliko spretnost tudi na hribovitem terenu.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)