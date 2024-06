Tajvanski pes

Tajvanski psi so izjemno zvesti svojemu lastniku. Ti srednje veliki psi so hrabri, neustrašni in živahni, imajo zelo izostrena čutila in trikotno glavo, mandljeve oči, tanka, pristrižena ušesa in rep v obliki srpa, so suhi, žilasti in skladno grajeni.

Tajvanski psi so prvotno tajvanski psi, potomci južnoazijskih lovskih psov, ki so jih imeli starodavni lokalni prebivalci, ki so živeli v osrednjih gorskih območjih. Ta pasma je bila zvest spremljevalec nekdanjih lovcev v divjem gozdu.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)