Podhalanski ovčar

Podhalanski ovčarji so pastirski psi in čuvaji z impozantnim odnosom in privlačnim videzom, zaradi česar so zelo priljubljeni spremljevalci. Prvi standard leta 1938 je poudaril te značilnosti. Njihova gosta dlaka jim omogoča, da dobro živijo v ekstremnih podnebjih.

Podhalani so močni, kompaktni psi, ki izžarevajo moč in mobilnost. Na prvi pogled lahko te močne živali spominjajo na še eno veliko belo pasmo – kuvasza, toda Poljak se od madžarskega psa razlikuje na mnogih področjih, nenazadnje tudi po dominantni glavi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)