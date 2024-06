Tibetanski mastif

Tibetanski mastifi so močni, dobro grajeni velikani. Ti psi z resnim pogledom združujejo silovito moč z žilavostjo, ki jim omogoča delo v vseh podnebjih. Ti samostojni in spoštovani tibetanski mastifi so zelo zvesti svoji družini in varujejo svoje ozemlje.

Dozorevajo počasi – samice potrebujejo dve do tri leta, da se popolnoma fizično razvijejo, samci pa za to potrebujejo vsaj štiri leta.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)