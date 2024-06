Tibetanski španjel

Tibetanski španjeli so majhni, a imajo na splošno uravnoteženo zgradbo. Po načinu premikanja ti mali psi spominjajo na tri različne živali: opico, psa in mačko. Ta prikupna bitja so ljubka in zelo okretna. Slovijo tudi kot odlični čuvaji, ki spijo z enim očesom odprtim, da jim zagotovo nič ne uide.

Po pripovedovanjih izvirajo iz »strehe sveta«, zato najbrž ni tako presenetljivo, da so tibetanski španjeli tako zdrava pasma z nadpovprečno dolgo življenjsko dobo, ki je pogosto do 15 let.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)