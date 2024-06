Tirolski gonič

Ti psi imajo dober značaj, zelo prefinjen vonj in izjemen občutek za smer ter so navdušeni lovci, ki bodo samostojno sledili sledi.

Tirolski goniči so srednje veliki, dokaj kompaktni psi, delavni in umirjeni, zaradi česar so odlični lovci. Njihova pozorna narava jih je pripeljala do tega, da so jih prepoznali tudi kot odlične pse čuvaje.

