Italijanski špic

Italijanski špici so živahni, veseli, razigrani psi z izrazitim temperamentom, ki se zelo navežejo na svoj dom in družino.

Že od nekdaj so jih vzgajali v Italiji, priljubljeni so bili tako v palačah kot tudi v barakah, zlasti zaradi njihovega nagona po varovanju in čuječnosti. Morda je najbolj znano, da je bila ta pasma všeč Michelangelu. V 18. stoletju so te pse uporabljali vozniki v Toskani in Laziu v Italiji, ker so lajali takoj, ko so se približali neznanci.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)