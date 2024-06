Zahodnosibirska lajka

Zahodnosibirske lajke so večinoma vzrejene za lov v svoji domači Rusiji. Te vsestranske živali so tudi dobri pastirski in vlečni psi. Kadar ne delajo, so uravnoteženi, vendar živahni.

Zahodnosibirske lajke so najbolj prevladujoča lovska pasma v Rusiji in močno razširjena po vseh gozdnatih območjih države, od Karelije do Kamčatke. Zdi se, da je ta pasma še posebej priljubljena na avtohtonih in prvotnih območjih.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)