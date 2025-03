Dopolnila ROYAL CANIN® Digestion Chews so zasnovali veterinarji, psi pa so jih dobro sprejeli; primerni so za odrasle pse. Dopolnila vsebujejo znanstveno utemeljeno mešanico sestavin, ki temelji na več kot 50 letih raziskav in opazovanj na področju hrane za pse. Dopolnila ROYAL CANIN® Digestion Chews so namenjena podpori zdrave prebave vašega psa, saj vsebujejo prebiotike, ki pomagajo pri podpori zdravega črevesnega mikrobioma, ter beta-glukane (postbiotike) za podporo zdravi prebavi in kakovost blata. 84 % lastnikov je po 2-tedenski uporabi izrazilo zadovoljstvo z dopolnili ROYAL CANIN® Digestion Chews. *Naša žvečljiva dopolnila dopolnjujejo vsako hrano iz linije izdelkov ROYAL CANIN®, namenjeno zdravim hišnim ljubljenčkom. Ne pozabite upoštevati smernic za odmerjanje na embalaži, zato psu na dan ne ponudite več dopolnil od priporočenega števila. *Interna študija Royal Canin pri 109 psih z blago in občasno občutljivostjo prebavil.