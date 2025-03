Dopolnila ROYAL CANIN® Joint & Ageing Chews so zasnovali veterinarji, psi pa so jih dobro sprejeli; primerna so za odrasle pse. Dopolnila vsebujejo znanstveno utemeljeno mešanico sestavin, ki temelji na več kot 50 letih raziskav in opazovanj na področju hrane za pse. Dopolnila ROYAL CANIN® Joint & Ageing Adult Dog Chews so namenjena podpori udobja sklepov in zdravemu staranju vašega psa. Dopolnila vsebujejo zelenoustno školjko za ohranjanje zdravja hrustanca ter EPA in DHA –maščobne kisline, ki pomagajo pri delovanju sklepov. Vključujejo tudi vitamina C in E za pomoč pri zdravem staranju. 89 % lastnikov je po 2-mesečni uporabi izrazilo zadovoljstvo z dopolnili ROYAL CANIN® Joint & Ageing Adult Chews. *Naša žvečljiva dopolnila dopolnjujejo vsako hrano iz linije izdelkov ROYAL CANIN®, namenjeno zdravim hišnim ljubljenčkom. Ne pozabite upoštevati smernic za odmerjanje na embalaži, zato psu na dan ne ponudite več dopolnil od priporočenega števila. *Interna študija Royal Canin pri 109 zdravih odraslih psih z blagimi težavami z gibljivostjo.