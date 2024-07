Maxi Sterilised

Ohranjanje telesne teže

Kombinacija visoke vsebnosti beljakovin (28 %) in zmernega vnosa maščob (13 %), ki pomaga ohranjati idealno telesno težo. Formula izdelka, oblikovanega za majhne kastrirane pse, je obogatena z L-karnitinom in vsebuje vlaknine, dobre za zdravje črevesa, tako da pes poje enako količino hrane in hkrati zmanjša vnos kalorij.