<p>ROYAL CANIN® Mini Adult Loaf je prehransko popolna in uravnotežena mokra hrana, ki je posebej prilagojena za izpolnjevanje posebnih potreb majhnih psov in zagotavljanje podpore v odrasli dobi. Ta hrana je primerna za majhne pse, težke do 10 kg in starejše od 10 mesecev. </p><p>Ta specializirana formula je zasnovana tako, da pomaga izpolnjevati potrebe vašega psa po energiji in ohranjati njegovo idealno težo s prilagojeno vsebnostjo kalorij. </p><p>Te majhne energijske kepe so nenehno v gibanju, zato potrebujejo prehrano, ki podpira njihov aktivni življenjski slog. Ta hrana vsebuje mešanico hranil, ki pomagajo vašemu majhnemu psu ohranjati močne in zdrave kosti. </p><p>Ne glede na pasmo vašega psa je njegova dlaka njegov ponos. Ta hrana, obogatena z mešanico hranil, pomaga ohranjati zdravo kožo vašega psa ter sijočo in čudovito dlako. </p><p>Ta posebej izdelana formula vsebuje tudi mešanico vitaminov in dobro prebavljivih hranil, ki pomagajo podpirati maksimalno absorpcijo in splošno zdravje. </p><p>ROYAL CANIN® Mini Adult Loaf je na voljo tudi v obliki suhih briketov: ROYAL CANIN® Mini Adult. Kombiniranje mokre in suhe hrane poskrbi za pestrost diete vašega psa ter zanimivejše in privlačnejše obroke.</p>