SKIN & COAT CHEWS

Dopolnila ROYAL CANIN® Skin & Coat Adult Chews so zasnovali veterinarji, psi pa so jih dobro sprejeli; primerni so za odrasle pse. Dopolnila vsebujejo znanstveno utemeljeno mešanico sestavin, ki temelji na več kot 50 letih raziskav in opazovanj na področju hrane za pse. Dopolnila ROYAL CANIN® Skin & Coat Adult Dog Chews so namenjena ohranjanju zdrave kože in sijoče dlake. Žvečljiva dopolnila vsebujejo omega-3 in omega-6 maščobne kisline, ki negujejo kožo in dlako, ter cink in GLA, ki podpirata delovanje kožne pregrade. Poleg tega vključujejo vitaminsko mešanico za spodbujanje zdravega obnavljanja kožnih celic. 86 % lastnikov je po 2-mesečni uporabi izrazilo zadovoljstvo z dopolnili ROYAL CANIN® Skin & Coat Adult Chews. *Naša žvečljiva dopolnila dopolnjujejo vsako hrano iz linije izdelkov ROYAL CANIN®, namenjeno zdravim hišnim ljubljenčkom. Ne pozabite upoštevati smernic za odmerjanje na embalaži, zato psu na dan ne ponudite več dopolnil od priporočenega števila. *Interna študija Royal Canin pri 105 zdravih odraslih psih z blago in točkovno občutljivostjo kože in dlake.