Priboljške za šolanje psov ROYAL CANIN® Training Treats so zasnovali veterinarji, psi pa so jih dobro sprejeli; primerni so za pse, starejše od 6 mesecev. Priboljški vsebujejo znanstveno utemeljeno mešanico sestavin, ki temelji na več kot 50 letih raziskav in opazovanj na področju hrane za pse. Ne glede na to, ali psa učite osnovnih ukazov ali zahtevnejših trikov, priboljški za šolanje psov ROYAL CANIN® Training Treats ponujajo popolno ravnovesje med okusom in hranilno vrednostjo. Priboljški za šolanje psov ROYAL CANIN® Training Treats vsebujejo DHA ter vitamina C in E, ki prispevajo k zdravemu delovanju pasjih možganov od obdobja mladiča do njegovih zrelih let. Nizkokalorični priboljški z manj kot 3 kalorijami na kos so zasnovani tako, da pomagajo ohranjati zdravje vašega psa in hkrati nagrajujejo njegovo lepo vedenje. Naši priboljški za šolanje psov dopolnjujejo vsako hrano iz linije izdelkov ROYAL CANIN®, namenjeno zdravim hišnim ljubljenčkom od 6. meseca starosti. Ne pozabite upoštevati smernic za odmerjanje na embalaži, zato psu na dan ne ponudite več priboljškov od priporočenega števila.