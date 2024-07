Anallergenic

SESTAVA

Sestava: koruzni škrob, hidrolizat perja z nizko molekulsko maso (vir L-amino kislin in oligopeptidov), kokosovo olje, sojino olje, minerali, rastlinska vlakna, pulpa cikorije, frukto-oligosaharidi, ribje olje, mono- in digliceridi palmitinske in stearinske kisline zaestreni s citronsko kislino, živalska maščoba, ekstrakt ognjiča (vir luteina). Vir beljakovin: hidrolizat perja z nizko molekulsko maso. Vir ogljikovih hidratov: koruzni škrob.