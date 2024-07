GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE

Lastnosti formule

Vsako ROYAL CANIN® formulo so posebej zasnovali in odobrili strokovnjaki za prehrano mačk in psov. Posebnosti te formule so: Lahko prebavljive sestavine in prilagojena raven elektrolitov. Obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami, vključno z EPA + DHA, in sinergističnim kompleksom, ki vključuje vitamin E, vitamin C in tavrin. Prebiotiki za spodbujanje uravnotežene in zdrave mikrobiote.