IZJAVA O DIETNI VETERINARSKI HRANI ZA LJUBLJENČKE

ROYAL CANIN® HEPATIC suha hrana je popolna dietetična hrana za pse, formulirana za podporo delovanju jeter v primeru kronične jetrne insuficience in za znižanje bakra v jetrih. Zmerna raven beljakovin, izbranih in lahko prebavljivih. Omejena raven bakra. PRIPOROČILA: Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem. Hranite to hrano na začetku do 4 mesece za podporo delovanju jeter v primeru kronične jetrne insuficience in na začetku do 6 mesecev za znižanje bakra v jetrih.