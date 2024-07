HYPOALLERGENIC PUPPY

Lastnosti formule

Vsako ROYAL CANIN® formulo so posebej zasnovali in odobrili strokovnjaki za prehrano mačk in psov. Posebnosti te formule so: Visoko hidrolizirane beljakovine in en sam vir ogljikovih hidratov. Natančno nadzorovana kombinacija hranilnih snovi za zdravo prebavo. Posebej obogatena in okusna formula za pomoč v obdobju rasti.