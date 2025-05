TREATS COMPATIBLE WITH GASTROINTESTINAL DIETS​

Priboljške ROYAL CANIN® Gastrointestinal Treats so razvili strokovnjaki za prehrano psov in so primerni za pse od 3 mesecev naprej, ki uživajo hrano Gastrointestinal. Mehki in okusni priboljški dopolnjujejo Gastrointestinal prehranjevalno rutino vašega psa, ne da bi pri tem ogrozili koristi njegovega glavnega obroka, in so hkrati premišljena izbira, ki podpira njegovo dobro počutje. Priboljški ROYAL CANIN® Gastrointestinal Treats vsebujejo malo maščob in so obogateni s prebiotiki ter vitaminom B12, zaradi česar so odlična izbira za pse, ki uživajo veterinarsko hrano Gastrointestinal. Ne pozabite upoštevati smernic za odmerjanje na embalaži, zato psu na dan ne ponudite več priboljškov od priporočenega števila. Priboljški ROYAL CANIN® Gastrointestinal Treats so združljivi z naslednjimi vrstami hrane Gastrointestinal iz naše posebne linije izdelkov ROYAL CANIN® Veterinary, ki jo lahko pri hišnem ljubljenčku uporabite samo na priporočilo veterinarja: ROYAL CANIN® Gastrointestinal ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat Small Dog ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie ROYAL CANIN® Gastrointestinal High Fibre ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy