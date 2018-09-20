貓尿不出來怎麼辦？貓咪常見的泌尿道問題、疾病及護理方法

貓尿不出來怎麼辦泌尿系統問題是貓常見的困擾，還好只要改變生活方式和飲食，治療成果就會見到。如果發現愛貓最近排尿行為不太一樣，飼主首先要做的就是帶去看獸醫師。本篇帶你認識貓尿不出來的護理方法，給予最適合的照護與療程。

貓尿不出來 的症狀有哪些？獸醫師怎麼看？

帶貓去看獸醫師時，醫院會進行詳細的檢查，並詢問飼主貓出現的症狀。例如是否出現排尿緊張、排尿少於正常尿量，或者完全不排尿、排尿不適、尿液呈粉紅色 (代表排尿出血) 等等。

如果獸醫師確認貓有泌尿問題，就會使用一些藥劑來治療。貓經由感染造成的泌尿系統問題，例如膀胱炎，其實並不常見，獸醫師可以經由診斷來排除是否為感染。

獸醫師可能會發現貓有「結石」，貓泌尿系統中累積礦物質到一定的量之後就會形成結石，健康的貓通常可以透過排尿來清掉小結晶。礦物質結晶形成的石頭，就像人類的腎結石一樣，會刺激並使貓的泌尿器官發炎，可能引起疼痛。

獸醫師會根據診斷和臨床情況，以開刀方式來清理結石，並將取出來的結石進行化驗分析。這樣才能進一步檢驗結石的確切組成成份，並依成份差異選擇不同的治療方式，因此化驗程序缺一不可。獸醫師也可能會建議飼主採取特殊飲食方式，以便有效溶解貓泌尿系統中的結石。

幫助愛貓治療泌尿系統問題要有長期抗戰的心理準備，尤其是遇到找不到任何原因的自發性泌尿疾病時，更要秉持長期守護的決心，您的詢獸醫師會是您最好的支持。