貓尿不出來怎麼辦？貓咪常見的泌尿道問題、疾病及護理方法
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貓尿不出來怎麼辦泌尿系統問題是貓常見的困擾，還好只要改變生活方式和飲食，治療成果就會見到。如果發現愛貓最近排尿行為不太一樣，飼主首先要做的就是帶去看獸醫師。本篇帶你認識貓尿不出來的護理方法，給予最適合的照護與療程。
貓尿不出來 的症狀有哪些？獸醫師怎麼看？
帶貓去看獸醫師時，醫院會進行詳細的檢查，並詢問飼主貓出現的症狀。例如是否出現排尿緊張、排尿少於正常尿量，或者完全不排尿、排尿不適、尿液呈粉紅色 (代表排尿出血) 等等。
如果獸醫師確認貓有泌尿問題，就會使用一些藥劑來治療。貓經由感染造成的泌尿系統問題，例如膀胱炎，其實並不常見，獸醫師可以經由診斷來排除是否為感染。
獸醫師可能會發現貓有「結石」，貓泌尿系統中累積礦物質到一定的量之後就會形成結石，健康的貓通常可以透過排尿來清掉小結晶。礦物質結晶形成的石頭，就像人類的腎結石一樣，會刺激並使貓的泌尿器官發炎，可能引起疼痛。
獸醫師會根據診斷和臨床情況，以開刀方式來清理結石，並將取出來的結石進行化驗分析。這樣才能進一步檢驗結石的確切組成成份，並依成份差異選擇不同的治療方式，因此化驗程序缺一不可。獸醫師也可能會建議飼主採取特殊飲食方式，以便有效溶解貓泌尿系統中的結石。
幫助愛貓治療泌尿系統問題要有長期抗戰的心理準備，尤其是遇到找不到任何原因的自發性泌尿疾病時，更要秉持長期守護的決心，您的詢獸醫師會是您最好的支持。
貓泌尿系統問題 之居家照護
在初步諮詢後，您的獸醫師可能會建議您經由改變愛貓的某些生活方式，來維護其泌尿系統的健康。過重的貓有更高的機率受結石所苦，因為牠們喝水和排尿的次數較少，所以您的獸醫師也可能會建議您幫助牠們減重，並增加運動量。
另外，也可能會受家庭環境中的壓力影響，而導致貓尿不出來或罹患泌尿系統疾病。這些壓力包括：飼主把壓力帶給了貓、生活在多貓家庭的壓力，或經歷了重大的生活方式轉變。您的獸醫師或許會建議以下方法來減少貓承受的壓力：
- 確保您的貓擁有永久、輕鬆、自由安全地進入貓砂盆
- 限制家中不友善的貓和其他貓的互動
- 改善愛貓的居住環境，提升貓的生活品質或是居家安全性
- 讓愛貓服用抗焦慮藥物、使用費洛蒙擴散器或治療性食品
貓泌尿系統問題 可靠飲食來管理
經由改變愛貓的飲食，能夠重新平衡尿液的酸鹼值，並限制形成結晶的風險和產生結石的礦物質的量，可達成維護貓泌尿系統健康的目標。牠們的飲食還應含有高品質的蛋白質來源，可以減少貓腎臟的工作量，且能避免不必要的壓力。
濕糧可能有著很大的功效，因為它們含有高比例的水分在其中，因此請鼓勵您的愛貓更頻繁地排尿，藉此沖洗泌尿系統。但若您的愛貓喜歡吃乾糧，那就需要鼓勵牠們多喝水，您可以利用自來水 ，飲水機將飲水碗裝滿以方便貓來飲用，請避免將碗放在出入頻繁的地方附近、貓砂盆或食物區。您甚至可以提供｢調味水」，例如鮪魚罐頭中剩下的汁液，或從解凍的熟蝦中留下的水分。
在開始著手在居家生活上照料貓的泌尿系統之前，請不忘諮詢您的獸醫師，以防萬一存在著更緊迫、需要醫療照護的問題。您的獸醫師會告訴您最適合愛寵的療程，也會在每個步驟提供您支持。
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