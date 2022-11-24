貓膀胱為什麼會發炎？如何管理貓下泌尿道疾病問題？

一、為什麼貓膀胱或貓下泌尿道會生病？

因為飲食習慣的因素，貓咪的泌尿系統可能會有發炎現象，或是膀胱有礦物質的累積。這些礦物質最後會結晶化並形成「結石」，這種貓結石會刺激泌尿系統並塞住尿道。

當貓排尿困難或熟齡貓頻尿，就可能患有慢性腎臟疾病或其他泌尿系統疾病。

全世界的貓都可能患有貓下泌尿道疾病（簡稱為 FLUTD），例如：貓咪尿結石、貓膀胱結石、貓尿道炎等，而這種疾病通常沒有確切的潛在原因，卻會對您的寵物健康造成嚴重影響，因此您必須能盡快辨識出可能的症狀，並向獸醫師尋求適當的協助。

二、當貓出現泌尿系統問題—貓膀胱炎症狀有哪些？

如果貓有泌尿系統問題，牠的排尿行為就可能改變。有可能會更頻繁地嘗試排尿、每次卻只排出一點尿液，或者完全不排尿。

牠們在排尿時可能看起來很緊張或感覺疼痛，而且在排尿地方停留的時間也會更長。由於尿中會混有少量血液，所以貓血尿可能呈現粉紅色。

其他時候，貓可能會頻繁舔舐或清潔其生殖器區域、食慾不振，或表現出其他行為改變。