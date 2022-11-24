貓膀胱為什麼會發炎？如何管理貓下泌尿道疾病問題？
一、為什麼貓膀胱或貓下泌尿道會生病？
因為飲食習慣的因素，貓咪的泌尿系統可能會有發炎現象，或是膀胱有礦物質的累積。這些礦物質最後會結晶化並形成「結石」，這種貓結石會刺激泌尿系統並塞住尿道。
當貓排尿困難或熟齡貓頻尿，就可能患有慢性腎臟疾病或其他泌尿系統疾病。
全世界的貓都可能患有貓下泌尿道疾病（簡稱為 FLUTD），例如：貓咪尿結石、貓膀胱結石、貓尿道炎等，而這種疾病通常沒有確切的潛在原因，卻會對您的寵物健康造成嚴重影響，因此您必須能盡快辨識出可能的症狀，並向獸醫師尋求適當的協助。
二、當貓出現泌尿系統問題—貓膀胱炎症狀有哪些？
如果貓有泌尿系統問題，牠的排尿行為就可能改變。有可能會更頻繁地嘗試排尿、每次卻只排出一點尿液，或者完全不排尿。
牠們在排尿時可能看起來很緊張或感覺疼痛，而且在排尿地方停留的時間也會更長。由於尿中會混有少量血液，所以貓血尿可能呈現粉紅色。
其他時候，貓可能會頻繁舔舐或清潔其生殖器區域、食慾不振，或表現出其他行為改變。
三、我的愛貓下泌尿道有患病風險嗎？
通常體重過重與肥胖的貓或久臥不動的貓，較容易面臨泌尿系統罹病的風險，且貓膀胱發炎的機率高於體重正常且好動的貓。另外，年長的貓也容易罹患慢性腎病和其他系統性的疾病，如內分泌系統疾病。
也有人認為，當愛貓壓力過大時，貓泌尿系統出問題的可能性亦會增高。壓力可能包括家中新添成員、搬家、飲食改變、便盆擺放位置不良或不易進出，以及家中有多種動物生活在一起。若貓與主人關係密切，甚至可能對主人的壓力感同身受，而導致貓膀胱或泌尿道健康出現問題。
四、如何治療貓下泌尿症候群？
若您發現貓出現上述任何症狀，務必帶貓去看獸醫師，獸醫師能為您的愛貓找出問題所在，並提供最佳治療方法。
不過，您也可以經由調整生活方式和飲食，讓愛貓的泌尿系統保持健康。貓天生不太願意喝水，源於牠們是居住於沙漠的哺乳動物後代，身體結構習慣環境沒有固定水源補充水份，但水卻是維持貓泌尿系統健康的重要物質。增加飲水量有助於排尿和稀釋尿液，降低貓膀胱結晶的風險。
您可以在家中不同隱蔽位置放幾個水碗來鼓勵貓喝水，不過要避免放在食碗物和貓砂盆旁，或家人經常出入的動線上。同時請將室溫水裝滿到碗緣，方便貓飲用。另外像是滴水龍頭或噴泉這類流動的水，也很能吸引貓喝水。
貓的飲食也可以幫助泌尿系統健康；某些貓咪乾糧或濕糧都有助於水份的攝取，維持貓膀胱的健康。
泌尿系統問題在貓身上很常見，但配合獸醫師建議的適當治療，就能透過飲食、生活方式，以及必要的藥物來維護貓咪的健康。
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如果您對愛貓的健康有任何疑慮，請咨詢獸醫師獲得專業建議。
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