幼貓食量計算指南：了解幼貓食量驚人原因及正確的餵食量

幼貓在快速成長階段，對營養的需求極高，這也是奠定貓咪一生健康體質的關鍵時期。儘管牠們身體小巧，卻有著驚人的食量，容易引起飼主的疑慮，擔心幼貓的營養攝取過量，反而造成身體負擔。本篇指南將幫助飼主了解幼貓食量，並掌握幼貓從出生到一歲之間不同階段的營養需求，提供建議餵食量，為幼貓的健康成長打下良好的基礎。

目錄：

一、幼貓食量在三大成長階段，都有不同的營養需求

第一階段：新生期的幼貓（0～4週）

在新生期，幼貓依靠母乳中的初乳來獲取營養和母源抗體，這有助於發展其天然免疫力。如果因特殊原因無法提供母乳，建議使用幼貓專用奶粉，例如法國皇家的幼貓成長奶粉BCM，含有於類似母乳的乳糖含量，並且不含澱粉，保護幼貓嬌弱的消化系統，按照包裝上的指示，提供牠們最適合的營養。

此階段幼貓的胃容量較小，食量有限，但成長速度非常快。建議每3~4小時餵食一次，並隨著成長逐步降低餵食頻率。





第二階段：離乳期的幼貓（4週～4個月）

在這一階段，幼貓進入快速成長期，身體、大腦、腸胃和免疫系統均處於快速發展之中。同時，這也是幼貓從母乳或奶粉過渡到固體食物的重要時期。建議提供專為幼貓設計的離乳飼料，例如法國皇家的BC34離乳貓與母貓專用乾糧以及BC34W離乳貓與母貓主食濕糧，做為幼貓第一個固體食物，含有專屬幼貓營養成分，滿足高熱量需求，幫助此階段幼貓快速成長。

此時，幼貓的活動量顯著增加，喜歡玩耍和探索。為了支持其身體的變化，幼貓食量會隨之提高，這也是食慾增加的主要原因。因此，飼主應注意餵食量，確保營養攝取的均衡，以支持幼貓的健康發展。

幼貓食量會隨著成長階段、年齡、體重以及活動量不斷變化，因此每個階段都需要專屬的營養補充。對飼主來說，了解各階段幼貓食量計算，選擇適合的幼貓營養配方，對於支持幼貓健康成長至關重要。

第三階段：青春期的幼貓（4個月～1歲）

在這一階段，幼貓的成長速度開始趨緩，熱量需求逐漸降低，身體逐步發展成體型勻稱的成貓。然而，在一歲之前，幼貓的熱量需求仍然高於成年貓。因此，建議提供幼貓專用的飼料，例如法國皇家K36幼貓專用乾糧與法國皇家K36Ｗ幼貓主食濕糧，有豐富的DHA及易消化的蛋白質與益生元，幫助幼貓攝取均衡適當的營養與熱量，維持良好體態。

此階段幼貓代謝率高於成貓，牠們需要比成年貓咪攝取更多熱量來維持身體的能量消耗，因此會有較高的食慾，同時幼貓處於體重增加的巔峰期，飼主應注意幼貓食量及體重，依照每日建議份量餵食，幫助幼貓維持健康體重。





二、幼貓食量該如何計算？

1. 觀察幼貓的體型與行為

一般來說，幼貓的品種、體型及需求各有不同。飼主可以透過觀察幼貓的體型變化來評估其幼貓食量。如果幼貓保持活力且健康，則表示其食量適中；若出現過胖或過瘦的情況，則需要諮詢專業獸醫，適時調整飼料量或餵食頻率。

2. 體重計算法

更精確來說，幼貓食量應根據品種、體重及體態進行調整，飼主可以諮詢專業獸醫建議、參考皇家飼料外包裝上提供的每日建議攝取量或使用法國皇家官網的每日餵食量計算器，輸入寵物的品種、體重及體型即可算出幼貓食量每日攝取量。







法國皇家的每日餵食量計算器使用方法相當簡單，簡單幾個步驟，就能為毛孩找到最適合的健康餵食份量：

1. 進入官網頁面：進入官網，找到平時餵食的營養配方，點擊瀏覽產品資訊。

2. 開始計算：下滑找到寵物每日餵食量計算工具，點擊「計算」。

3. 選擇目前飲食方式：根據實際情況選擇「全濕糧」、「全乾糧」或「乾濕混餵」。

4. 輸入基本資訊：按照指示輸入愛寵的品種、體重、性別、年齡以及每日活動量。

5. 獲得最佳餵食建議：系統自動生成每日最佳餵食量。