FHN 皇家老貓15+歲齡 A30+15

產品詳情
【專為老貓設計高適口性，實測83%老貓更愛吃＊】 ＊法國皇家研究中心數據 【老齡貓健康7大銀養】(15+升級版) HealthyAge7™ Complex精準營養配方，從7個方面支持15歲以上的貓保持最佳健康狀況和活動力 ▪ 腎臟：優質蛋白質、更合適的磷含量 ▪ 皮膚和毛髮：亞麻油酸、鋅 ▪ 活動力：更多EPA+DHA、軟骨素 ▪ 食慾和體重：高適口性、更高卡路里 ▪ 消化：益生元纖維、易消化蛋白質 ▪ 大腦和視力：色胺酸、EPA+DHA、牛磺酸、維生素A ▪ 免疫系統：維生素C、維生素E、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、茄紅素
產品特色
老貓健康7大銀養 (15+升級版)
HealthyAge7™ Complex精準營養配方，從7個方面支持15歲以上的超老齡貓保持最佳健 康狀況和活動力。
專為老貓設計高適口性
法國皇家研究中心數據，經257隻習慣吃乾糧的健康老貓，試吃評選實測 83% 的老貓更愛吃。
幫助維持免疫力
富含維生素C、維生素E、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於維持老貓免疫系統健康。
營養資訊
小麥、小麥麩質*、脫水禽肉蛋白、玉米、動物脂肪、水解動物蛋白、礦物質、甜菜漿、玉米麩質、大豆油、酵母產品、蔬菜纖維、裂殖壺藻油(EPA+DHA來源)、玉米粉、洋車前子殼及籽、乾番茄丁(茄紅素來源)、果寡糖、酵母(甘露寡糖來源)、琉璃苣油、發酵來源之葡萄糖胺、金盞花、魚油、水解軟骨(軟骨素來源 0.001%)。
添加劑(每千克)：營養添加劑：維生素A 25500 IU、維生素D3 1000 IU、維生素E 510mg、維生素C 410mg、牛磺酸2.6g、色氨酸5g、鐵35mg、碘3.5mg、銅11mg、錳46mg、鋅135mg、硒0.06mg ; 抗氧化物。
水分5.5% 蛋白質31% 脂肪21% 纖維素2.7% 灰分6.5%
*L.I.P.：極易消化性蛋白質。