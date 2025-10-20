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FHN 皇家老貓15+歲齡 A30+15

FHN 皇家老貓15+歲齡 A30+15

貓乾糧

供應包裝：2kg，15歲以上老貓適用。 保存期限：10kg(含)以下18個月、12kg以上12個月。

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現有包裝

2 kgkg 2

什麼才是正確的餵食量？
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產品詳情

【專為老貓設計高適口性，實測83%老貓更愛吃＊】 ＊法國皇家研究中心數據 【老齡貓健康7大銀養】(15+升級版) HealthyAge7™ Complex精準營養配方，從7個方面支持15歲以上的貓保持最佳健康狀況和活動力 ▪ 腎臟：優質蛋白質、更合適的磷含量 ▪ 皮膚和毛髮：亞麻油酸、鋅 ▪ 活動力：更多EPA+DHA、軟骨素 ▪ 食慾和體重：高適口性、更高卡路里 ▪ 消化：益生元纖維、易消化蛋白質 ▪ 大腦和視力：色胺酸、EPA+DHA、牛磺酸、維生素A ▪ 免疫系統：維生素C、維生素E、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、茄紅素

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產品特色

老貓健康7大銀養 (15+升級版)

HealthyAge7™ Complex精準營養配方，從7個方面支持15歲以上的超老齡貓保持最佳健 康狀況和活動力。

專為老貓設計高適口性

法國皇家研究中心數據，經257隻習慣吃乾糧的健康老貓，試吃評選實測 83% 的老貓更愛吃。

幫助維持免疫力

富含維生素C、維生素E、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於維持老貓免疫系統健康。

營養資訊