FHN 皇家老貓15+歲齡 A30+15

【專為老貓設計高適口性，實測83%老貓更愛吃＊】 ＊法國皇家研究中心數據 【老齡貓健康7大銀養】(15+升級版) HealthyAge7™ Complex精準營養配方，從7個方面支持15歲以上的貓保持最佳健康狀況和活動力 ▪ 腎臟：優質蛋白質、更合適的磷含量 ▪ 皮膚和毛髮：亞麻油酸、鋅 ▪ 活動力：更多EPA+DHA、軟骨素 ▪ 食慾和體重：高適口性、更高卡路里 ▪ 消化：益生元纖維、易消化蛋白質 ▪ 大腦和視力：色胺酸、EPA+DHA、牛磺酸、維生素A ▪ 免疫系統：維生素C、維生素E、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、茄紅素