BSK38 英國短毛幼貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg - 10kg 12月齡以下幼貓使用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
10kg
幫助肌肉和骨骼的成長
適當的蛋白質成分、精確均衡的維生素與礦物質有助肌肉和骨骼的健康發育。含有豐富的左旋肉鹼，幫助脂肪健康代謝。
適合英國短毛貓的獨特的下顎
在大小和紋理上皆以英短幼貓可輕鬆啣取的程度量身訂製。獨特半月形狀顆粒可鼓勵英短幼貓咀嚼，有助於保持口腔衛生。
幫助維持天然免疫力
維生素E等抗氧化複合物，有助支持貓咪發展天然抵抗力。
支持消化道健康
嚴選消化率90%以上極易消化的蛋白質(L.I.P.*) 和益生元有助於維持腸道菌叢平衡。
成分：脫水禽肉蛋白、米、植物分離蛋白*、動物脂肪、玉米、小麥粉、水解動物蛋白、玉米麩質、甜菜漿、植物纖維、魚油、礦物質、大豆油、酵母菌、果寡糖、洋車前子殼和籽、水解酵母(甘露寡糖來源），琉璃苣油，金盞花、水解甲殼素(葡萄糖胺來源)、水解軟骨(軟骨素來源)。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 38%、脂肪 20%、纖維素 2.2%、灰分 8%、NFE 26.1%。
|幼貓月齡
|2 到 3 個月
|4 到 6 個月
|7 到 9 個月
|10 到 12 個月
|幼貓體重
|0.8-2.1公斤
|1.8-3.9公斤
|2.4-5公斤
|2.9-5公斤
|每日建議餵食量 (乾糧)
|40-70公克
|56-77公克
|53-67公克
|44-58公克
|每日建議餵食量 (乾糧+濕糧)
|16-45公克 + 1/2包
|35-56公克 + 1包
|32-46公克 + 1包
|23-37公克 + 1包