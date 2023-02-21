BSK38 英國短毛幼貓專用乾糧

BSK38 英國短毛幼貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg - 10kg 12月齡以下幼貓使用

現有包裝

2kg

10kg

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幫助肌肉和骨骼的成長

適當的蛋白質成分、精確均衡的維生素與礦物質有助肌肉和骨骼的健康發育。含有豐富的左旋肉鹼，幫助脂肪健康代謝。

適合英國短毛貓的獨特的下顎

在大小和紋理上皆以英短幼貓可輕鬆啣取的程度量身訂製。獨特半月形狀顆粒可鼓勵英短幼貓咀嚼，有助於保持口腔衛生。

幫助維持天然免疫力

維生素E等抗氧化複合物，有助支持貓咪發展天然抵抗力。

支持消化道健康

嚴選消化率90%以上極易消化的蛋白質(L.I.P.*) 和益生元有助於維持腸道菌叢平衡。

產品詳情

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