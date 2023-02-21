S33 腸胃敏感成貓專用乾糧

S33 腸胃敏感成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg, 4kg, 10kg, 15kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

4kg

15kg

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專為腸胃敏感設計

專為腸胃敏感、易軟便貓設計，維護消化道機能。

量身訂製顆粒設計

特選三種不同顆粒和配方，滿足敏感貓食慾。

高單位能量

高熱量密度，滿足貓咪的需求。

泌尿系統保健

幫助維持泌尿道健康。

產品詳情

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