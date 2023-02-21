S33 腸胃敏感成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg, 4kg, 10kg, 15kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
15kg
專為腸胃敏感設計
專為腸胃敏感、易軟便貓設計，維護消化道機能。
量身訂製顆粒設計
特選三種不同顆粒和配方，滿足敏感貓食慾。
高單位能量
高熱量密度，滿足貓咪的需求。
泌尿系統保健
幫助維持泌尿道健康。
成分：脫水家禽蛋白、米、動物脂肪、植物分離蛋白*、小麥麵粉、水解動物蛋白、玉米、小麥、玉米麩質、酵母及酵母提取物、甜菜漿、礦物質、魚油、蔬菜纖維、大豆油、果寡糖。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：水分 33%、脂肪 22%、纖維素 1.6%、灰分 7.7%、NFE 30.3%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|40g
|1+23g
|4kg
|49g
|1+33g
|5kg
|57g
|1+42g
|6kg
|65g
|1+51g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|32g
|1+13g
|4kg
|39g
|1+21g
|5kg
|45g
|1+27g
|6kg
|52g
|1+33g