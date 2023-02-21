S36+7 絕育熟齡貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 1.5kg 7歲以上絕育後熟齡貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
活力複合配方
活力複合配方，特別有益於初老貓咪。
低熱量控制體重
低脂飽足配方，滿足愛貓食欲並控制熱量攝取。
腎臟保健
精準磷含量，幫助維持腎臟健康。
泌尿系統保健
有助維持成貓泌尿系統的健康。
成分：玉米、植物分離蛋白*、脫水禽肉蛋白、玉米麩質、植物纖維、動物脂肪、水解動物蛋白、小麥、米、酵母菌、礦物質、甜菜漿、魚油、果寡糖、洋車前子殼和籽、大豆油、水解甲殼素(葡萄糖胺來源)、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源)。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 36%、脂肪 12%、纖維素 5.3%、灰分 7.6%、NFE 33.6%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|46g
|1+30g
|4kg
|56g
|1+40g
|5kg
|66g
|1+50g
|6kg
|75g
|1+59g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|37g
|1+20g
|4kg
|45g
|1+29g
|5kg
|53g
|1+36g
|6kg
|60g
|1+44g