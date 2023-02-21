S36+7 絕育熟齡貓專用乾糧

S36+7 絕育熟齡貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 1.5kg 7歲以上絕育後熟齡貓適用

現有包裝

1.5kg

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活力複合配方

活力複合配方，特別有益於初老貓咪。

低熱量控制體重

低脂飽足配方，滿足愛貓食欲並控制熱量攝取。

腎臟保健

精準磷含量，幫助維持腎臟健康。

泌尿系統保健

有助維持成貓泌尿系統的健康。

產品詳情

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