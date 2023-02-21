S30+12 絕育老貓專用乾糧

S30+12 絕育老貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg 12歲以上絕育老貓適用

現有包裝

2kg

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維持理想體重

適度的脂肪含量有助體重維持。

老齡保健配方

量身訂製老齡配方，幫助貓咪保持活力。

腎臟保健

精準磷含量，幫助維持腎臟健康。

泌尿系統保健

有助維持成貓泌尿系統的健康。

產品詳情

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