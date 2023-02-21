S30+12 絕育老貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg 12歲以上絕育老貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
維持理想體重
適度的脂肪含量有助體重維持。
老齡保健配方
量身訂製老齡配方，幫助貓咪保持活力。
腎臟保健
精準磷含量，幫助維持腎臟健康。
泌尿系統保健
有助維持成貓泌尿系統的健康。
成分：玉米、植物分離蛋白*、玉米粉、脫水禽肉蛋白、小麥、玉米麩質、動物脂肪、植物纖維、水解動物蛋白、菊苣漿、礦物質、魚油、大豆油、酵母菌、番茄(茄紅素來源)、果寡糖、洋車前子殼和籽、水解酵母(甘露寡糖)、水解甲殼素(葡萄糖胺來源)、琉璃苣油、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源)。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 30%、脂肪 15%、纖維素 4.9%、灰分 5.4%、NFE 39.2%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|44g
|1+24g
|4kg
|54g
|1+34g
|5kg
|63g
|1+44g
|6kg
|72g
|1+52g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|35g
|1+16g
|4kg
|43g
|1+24g
|5kg
|50g
|1+31g
|6kg
|57g
|1+38g