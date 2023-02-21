DE29 貓 口腔保健配方乾糧

DE29 貓 口腔保健配方乾糧

貓乾糧

提供1.5公斤裝 VOHC認證 法國皇家貓口腔保健配方已被VOHC認證可“幫助控制牙菌斑”，在臨床上已被 證明可以有效地減少牙菌斑的生成。

現有包裝

1.5kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

尋找銷售據點

幫助控制牙菌斑

臨床證明可有效減少牙菌斑的生成。

幫助清潔牙垢

顆粒的形狀和大小讓動物容易咬食且和牙齒有適當接觸。這有助於減少牙菌斑堆積和牙垢形成。

加強化毛

結合多種纖維，包括洋車前子，可將食入的毛髮從糞便中排除，進而控制毛球的形成

產品詳情

pa.productDetails.productDetailsImageAlt