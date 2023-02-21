DE29 貓 口腔保健配方乾糧
貓乾糧
提供1.5公斤裝 VOHC認證 法國皇家貓口腔保健配方已被VOHC認證可“幫助控制牙菌斑”，在臨床上已被 證明可以有效地減少牙菌斑的生成。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
幫助控制牙菌斑
臨床證明可有效減少牙菌斑的生成。
幫助清潔牙垢
顆粒的形狀和大小讓動物容易咬食且和牙齒有適當接觸。這有助於減少牙菌斑堆積和牙垢形成。
加強化毛
結合多種纖維，包括洋車前子，可將食入的毛髮從糞便中排除，進而控制毛球的形成
小麥麩質**、脫水禽肉蛋白、玉米、米、動物脂肪、小麥粉、植物纖維、玉米粉、甜菜漿、礦物質、水解動物蛋白、魚油、果寡糖、洋車前子穀與籽(0.50%)、大豆油、水解酵母菌(甘露寡糖的來源)、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A：25500 IU、維生素D3：795 IU、鐵(3b103)：45毫克、碘(3b201， 3b202)：4.5毫克、銅(3b405，3b406)：14毫克、鎂(3b502，3b504)：58毫克、鋅(3b603 ，3b605，3b606)：137毫克、硒(3b801，3b811，3b812)：0.08毫克 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克 保存劑 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量 本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境
蛋白質 29%、脂肪 15%、灰分 6.4%、粗纖維 5.4%、鈉 0.65%