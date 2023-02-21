DS46 貓 糖尿病配方乾糧

提供1.5公斤裝 當貓咪被診斷出糖尿病時，糖尿病配方為飲食首選，直到臨床症狀及高血糖 穩定控制 注意：本配方通常會增加貓對胰島素的敏感性。強烈建議在食用初期或轉換 配方時監控血糖及胰島素反應，以調節胰島素的給藥劑量 一旦血糖控制下來，依循體態(Body Condition Score, BCS)評估來選擇營養 管理的方式 BCS 小於等於6：繼續使用糖尿病配方 BCS 7、8、9：轉換至飽足感體重管理配方

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