DS46 貓 糖尿病配方乾糧
貓乾糧
提供1.5公斤裝 當貓咪被診斷出糖尿病時，糖尿病配方為飲食首選，直到臨床症狀及高血糖 穩定控制 注意：本配方通常會增加貓對胰島素的敏感性。強烈建議在食用初期或轉換 配方時監控血糖及胰島素反應，以調節胰島素的給藥劑量 一旦血糖控制下來，依循體態(Body Condition Score, BCS)評估來選擇營養 管理的方式 BCS 小於等於6：繼續使用糖尿病配方 BCS 7、8、9：轉換至飽足感體重管理配方
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
穩定飯後血糖
幫助糖尿病貓咪穩定飯後血糖供應的特殊配方
高蛋白質
高蛋白質含量，幫助維持肌肉量
低碳水化合物
此配方減少碳水化合物的含量
營養成分分析：(每100克餵食量) 蛋白質34.5% 脂肪15% 粗纖維2.9% 代謝能量387.2大卡
成份：脫水禽肉蛋白、小麥麩質**、木薯、水解大豆分離蛋白、大麥、玉米麩質、植物纖維、 動物脂肪、水解動物蛋白、菊苣漿、魚油、洋車前子(穀與籽)、礦物質、大豆油、果寡 糖、金盞花。碳水化合物來源：木薯、大麥。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性