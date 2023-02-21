DS46 貓 糖尿病配方乾糧

DS46 貓 糖尿病配方乾糧

貓乾糧

提供1.5公斤裝 當貓咪被診斷出糖尿病時，糖尿病配方為飲食首選，直到臨床症狀及高血糖 穩定控制 注意：本配方通常會增加貓對胰島素的敏感性。強烈建議在食用初期或轉換 配方時監控血糖及胰島素反應，以調節胰島素的給藥劑量 一旦血糖控制下來，依循體態(Body Condition Score, BCS)評估來選擇營養 管理的方式 BCS 小於等於6：繼續使用糖尿病配方 BCS 7、8、9：轉換至飽足感體重管理配方

現有包裝

1.5kg

3.5kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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穩定飯後血糖

幫助糖尿病貓咪穩定飯後血糖供應的特殊配方

高蛋白質

高蛋白質含量，幫助維持肌肉量

低碳水化合物

此配方減少碳水化合物的含量

產品詳情

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