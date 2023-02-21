GI32 貓 腸胃道配方乾糧
貓乾糧
提供2公斤裝 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
營養好消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康。
高熱量
高熱量可減少每餐進食量，進而減少消化道負擔。
高適口性
高適口性可改善食慾不振的寵物主動進食的慾望。
S/O INDEX
本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境。
成分 : 脫水禽肉蛋白**、米**、動物脂肪**、小麥麩質**、植物纖維、玉米麩質**、水解家禽 肝臟**、礦物質、蛋粉**、甜菜漿、魚油**、大豆油**、酵母產品、洋車前子殼和籽(粘性物質的來源)、果寡糖(0.48％)、水解酵母(甘露寡糖的來源)(0.19％)、金盞花。 **高度易消化的成分
– 營養添加物 : 維生素A：21500 IU，維生素D3：800 IU，鐵(3b103)：41毫克，碘(3b201 ，3b202)：4.1毫克，銅(3b405，3b406)：13毫克，錳(3b502，3b504)： 54毫克，鋅 (3b603，3b605，3b606)：132毫克，硒(3b801，3b811，3b812)：0.08毫克。 – 技術添加劑：斜發沸石10公克。 – 防腐劑 – 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。
|瘦
|正常
|過重
|貓的體重 (公斤)
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|44
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|60
|5/8
|48
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|91
|7/8
|76
|6/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|80
|6/8
|64
|5/8
|8
|100
|1
|83
|6/8
|67
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|91
|7/8
|72
|5/8
|9,5
|113
|1+1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1+1/8
|98
|7/8
|78
|6/8