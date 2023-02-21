GI32 貓 腸胃道配方乾糧

GI32 貓 腸胃道配方乾糧

貓乾糧

提供2公斤裝 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。

現有包裝

2kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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營養好消化

高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康。

高熱量

高熱量可減少每餐進食量，進而減少消化道負擔。

高適口性

高適口性可改善食慾不振的寵物主動進食的慾望。

S/O INDEX

本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境。

產品詳情

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