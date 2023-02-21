GI32W 貓 腸胃道配方濕糧
貓主食濕糧
每包85公克 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
營養好消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。
高熱量
高熱量可使進食量減少，並減少腸道負荷。
高適口性
高適口性可改善食欲不振的寵物主動進食的慾望。
S/O INDEX
本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境。
成分: 家禽副產品**、雞肉**、玉米粉**、豬血製品**、玉米澱粉混合物**、精製葵花籽油、 魚油、礦物質、纖維素、酵母及其相關產物、焦糖、金盞花。 **高度易消化的成分
– 營養添加物：維生素D3：330 IU，鐵(3b103)：7 毫克，碘(3b202)：0.4毫克，銅(3b405， 3b406)：3.3毫克，錳(3b502，3b503，3b504)：2， 2毫克，鋅(3b603、3b605、3b606)： 22毫克。– 技術添加劑：斜發沸石2公克 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。
|瘦
|正常
|過重
|貓的體重（公斤）
|克數
|包數
|克數
|包數
|克數
|包數
|2
|150
|2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2,5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3,5
|220
|2+1/2
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4,5
|265
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|285
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5,5
|305
|3+1/2
|255
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|6,5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7,5
|380
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8,5
|415
|5
|345
|4
|275
|3
|9
|430
|5
|360
|4
|285
|3+1/2
|9,5
|445
|5
|375
|4+1/2
|300
|3+1/2
|10
|465
|5+1/2
|385
|4+1/2
|310
|3+1/2