GIDR31 貓 腸胃道+低過敏專用配方

產品詳情
產品特色
水解蛋白
高度易消化的水解大豆蛋白，降低可能導致復發性腸胃道症狀的食物敏感風險
高熱量
可減少每餐進食量，進而減少消化道負擔
幫助消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康
營養資訊
水解大豆分離蛋白**、稻米粉**、動物脂肪**、 植物纖維、米**、水解禽肉蛋白**、礦物質、 甜菜漿、魚油**、果寡糖(0.54%)、洋車前子 (殼及籽)、酵母(甘露寡糖來源)(0.19%)、金盞 花。**高度易消化的成分(74.3%) 蛋白質來源(31.1%)：水解大豆分離蛋白、水 解禽肉蛋白 碳水化合物來源 (27.5%)：米。
營養添加劑：維生素A：35688 IU、維生素D3：795 IU、維生素E：673毫克、維生素C： 200毫克、牛磺酸：2.5公克、鐵：41毫克、碘：3.6毫克、銅：15毫克、錳：53毫克、鋅： 157毫克、硒：0.25毫克 技術性添加劑：沸石粉10公克 抗氧化劑。
營養成分分析(每100g餵食量): 蛋白質 31% 脂肪 20% 粗纖維4.7% 代謝能量403.70大卡
請參考 產品手冊
每日建議餵食量 - 成年貓乾糧
每日建議餵食量 (乾糧)
|貓的體重
|體型
|過輕
|正常
|過重
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|成年貓
|2 公斤
|38
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2.5 公斤
|44
|3/8
|37
|3/8
|29
|2/8
|3 公斤
|50
|4/8
|42
|3/8
|34
|3/8
|3.5 公斤
|56
|4/8
|47
|3/8
|37
|3/8
|4 公斤
|62
|5/8
|52
|4/8
|41
|3/8
|4.5 公斤
|67
|5/8
|56
|4/8
|45
|3/8
|5 公斤
|72
|5/8
|60
|4/8
|48
|4/8
|5.5 公斤
|77
|6/8
|65
|5/8
|52
|4/8
|6 公斤
|82
|6/8
|69
|5/8
|55
|4/8
|6.5 公斤
|87
|6/8
|73
|5/8
|58
|4/8
|7 公斤
|92
|7/8
|77
|6/8
|61
|5/8
|7.5 公斤
|97
|7/8
|81
|6/8
|64
|5/8
|8 公斤
|101
|7/8
|84
|6/8
|67
|5/8
|8.5 公斤
|105
|1
|88
|7/8
|70
|5/8
|9 公斤
|110
|1
|92
|7/8
|73
|5/8
|9.5 公斤
|114
|1
|95
|7/8
|76
|6/8
|10 公斤
|118
|1 + 1/8
|99
|7/8
|79
|6/8
請根據貓咪運動量與體態調整餵食，並隨時供應充足飲水