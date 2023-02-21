GIK35C 幼貓 腸胃道配方罐頭（1至12個月）

GIK35C 幼貓 腸胃道配方罐頭（1至12個月）

貓主食濕糧

每罐195公克 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。

現有包裝

1 x 195g

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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完整營養滿足成長需求

高熱量的配方，以及調整過的營養素(包括蛋白質和鈣)，可以滿足成長中幼貓的需求。

幫助轉換固體食物

特殊的慕斯口感，可促進幼貓厭食時的食物攝入，並幫助其從乳 汁轉變為食用固體食物。

消化道保健

高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康。

產品詳情

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