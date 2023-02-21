GIK35C 幼貓 腸胃道配方罐頭（1至12個月）
貓主食濕糧
每罐195公克 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 195g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
完整營養滿足成長需求
高熱量的配方，以及調整過的營養素(包括蛋白質和鈣)，可以滿足成長中幼貓的需求。
幫助轉換固體食物
特殊的慕斯口感，可促進幼貓厭食時的食物攝入，並幫助其從乳 汁轉變為食用固體食物。
消化道保健
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康。
成分: 家禽副產品**、豬肉副產品**、雞肉**、酪蛋白**、精製葵花籽油、豬血製品**、纖維素、礦物質、玉米澱粉混合物**、水解家禽副產品** 、魚油、米粉**、酵母及其相關產物、果寡糖、金盞花。**高度易消化的成分
– 營養添加物: 維生素D3：125 IU，鐵(3b103)：4毫克，碘(3b202)：0.41毫克，銅(3b405 ，3b406)：3.3毫克，錳(3b502，3b503，3b504)：1.4毫克，鋅(3b603) (3b605、3b606) ：14毫克。 – 技術添加劑：斜發沸石2.1公克。 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。
|KITTEN
|Weight of cat
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3 kg
|-
|4 kg
|-
|5 kg
|-
|Kitten's age in month
|grams
|can
|grams
|can
|grams
|can
|1
|136
|1/2
|147
|1
|180
|1
|2
|158
|1
|186
|1
|211
|1
|3
|202
|1
|235
|1
|274
|1+1/2
|4
|218
|1
|254
|1+1/2
|300
|1+1/2
|5
|225
|1
|265
|1+1/2
|313
|1+1/2
|6
|218
|1
|257
|1+1/2
|304
|1+1/2
|7
|208
|1
|247
|1+1/2
|291
|1+1/2
|8
|196
|1
|235
|1
|276
|1+1/2
|9
|184
|1
|222
|1
|262
|1+1/2
|10
|174
|1
|211
|1
|248
|1+1/2
|11
|165
|1
|202
|1
|236
|1
|12
|159
|1
|195
|1
|229
|1
|MOTHER
|Gestation minimum Week 3
|Gestation maximum Week 9
|Maintenance
|Mother's Weight (kg)
|grams
|can
|grams
|can
|grams
|can
|3
|210
|1
|324
|1+3/4
|191
|1
|4
|257
|1+1/4
|397
|2
|234
|1+1/4
|5
|301
|1+1/2
|466
|2+1/2
|274
|1+1/2