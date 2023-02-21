GIK35 幼貓 腸胃道配方乾糧（1至12個月）
貓乾糧
提供400公克、2公斤裝 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
400g
2kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
消化道保健
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康。
完整營養滿足成長需求
高熱量的配方，以及調整過的營 養素(包括蛋白質和鈣)，可以滿足成長中幼貓的需求。
幫助轉換固體食物
飼料易於吸收水分，可促進幼貓厭食時的食物攝入，並幫助其從乳汁轉變食用固體食物。
成分 : 脫水禽肉蛋白**、動物脂肪**、米**、小麥麩質**、玉米粉**、水解家禽肝臟**、酵母產品、礦物質、魚油**、甜菜漿、蛋粉**、植物纖維、大豆油**、洋車前子殼和籽(粘性物質的來源)、果寡糖(0.5％)、水解酵母(甘露寡糖(0.2％)和貝塔盧聚醣的來源、金盞花。**高度易消化的成分
– 營養添加物：維生素A：25500 IU，維生素D3：1000 IU，鐵(3b103)：31毫克，碘(3b201 ，3b202)：3.1毫克，銅(3b405，3b406)：10毫克，錳(3b502，3b504)： 41毫克，鋅 (3b603，3b605，3b606)：127毫克，硒(3b801，3b811，3b812)：0.04毫克 技術添加劑：斜發沸石10公克。 – 防腐劑 – 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。