GIM35 貓 腸胃道低卡路里配方乾糧
貓乾糧
提供2公斤裝 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
2kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
低卡路里
低卡路里含量有助於維持理想的體重。
營養好消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。
高適口性
高適口性可改善食欲不振的寵物主動進食的慾望。
S/O index
本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境。
成分: 米**、脫水禽肉蛋白**、小麥麩質**、玉米麩質**、植物纖維、水解家禽肝臟**、動物 脂肪**、礦物質、甜菜漿、蛋粉**、大豆油**、魚油**、酵母產品、洋車前子殼與耔(黏性物質的來源)、果寡糖(0.47％)、水解酵母(甘露寡糖的來源)(0.19％)、金盞花。**高度易消化的成分
– 營養添加物：維生素A：23500 IU，維生素D3：900 IU，鐵(3b103)：39毫克，碘(3b201 ，3b202)：3.9毫克，銅(3b405，3b406)：12毫克，錳(3b502，3b504)： 51毫克，鋅(3b603 ，3b605，3b606)：132毫克，硒(3b801，3b811，3b812)：0.06毫克。 – 技術添加劑：斜發沸石10公克。– 防腐劑 – 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。