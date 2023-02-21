GIM35W 貓 腸胃道低卡路里配方濕糧
貓主食濕糧
每包85公克 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
1 x 85g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
營養好消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。
低卡路里
低卡路里含量有助於維持理想的體重。
高適口性
高適口性可改善食欲不振的寵物主動進食的慾望。
S/O index
本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境。
成分: 家禽副產品**、豬肉副產品**、玉米粉**、纖維素、玉米澱粉混合物**、豬血製品**、 礦物質、魚油、焦糖、酵母及其相關產物、金盞花。 **高度易消化的成分
營養添加物：維生素D3：240 IU，鐵(3b103)：2毫克，碘(3b202)：0.3毫克，銅(3b405 ，3b406)：2.4毫克，錳(3b502，3b503，3b504)：0.7，鋅(3b603)毫克，3b605，3b606) ：7毫克。－技術添加劑：斜發沸石1.8克。 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。