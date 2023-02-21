MFLC34 貓 泌尿道+舒緩緊張專用配方

MFLC34 貓 泌尿道+舒緩緊張專用配方

貓乾糧

提供2公斤裝

現有包裝

2kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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含有水解酪蛋白

含有水解酪蛋白（牛奶蛋白）和左旋色氨酸，有助於應對更多環境的挑戰

低卡路里

低卡路里幫助體重控制，過重是貓下泌尿道疾病的危險因子

尿液稀釋

尿液稀釋不利磷酸銨鎂和草酸鈣結石的生成

降低下泌尿道結石風險

幫助溶解磷酸銨鎂結石

產品詳情

建議適用於：對貓下泌尿道疾病危險因子進行管理：體重過重、飲水量不足以及面臨更多環境的挑戰 / 貓自發性膀胱炎 (FIC) / 磷酸銨鎂結石和尿道栓子：溶解結石並控制復發 / 草酸鈣結石：控制復發

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