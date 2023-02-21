MFLC34 貓 泌尿道+舒緩緊張專用配方
貓乾糧
提供2公斤裝
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
含有水解酪蛋白
含有水解酪蛋白（牛奶蛋白）和左旋色氨酸，有助於應對更多環境的挑戰
低卡路里
低卡路里幫助體重控制，過重是貓下泌尿道疾病的危險因子
尿液稀釋
尿液稀釋不利磷酸銨鎂和草酸鈣結石的生成
降低下泌尿道結石風險
幫助溶解磷酸銨鎂結石
成份：脫水禽肉蛋白、米、小麥麩質**、玉米、小麥、水解動物蛋白、植物纖維、玉米麩質、礦物質、菊苣漿、動物脂肪、魚油、洋車前子(穀與籽)、大豆油、果寡糖、水解牛奶蛋白**、金盞花。**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。添加劑（公斤）***：維生素A：27500 IU、維生素D3：700 IU、E1(鐵)：37毫克、E2(碘)：3.7毫克、E4(銅)：11毫克、E5(錳)：48毫克、E6(鋅)：131毫克、E8(硒)：0.08毫克、色氨酸：1克、尿液酸化物質：硫酸鈣：1.4％ / 抗氧化劑。營養成分分析(每餵食100克)：蛋白質：34.00公克 - 脂肪含量：11.00公克 - 碳水化合物：34.70公克 - 粗纖維：5.60公克 - 膳食纖維：13.00公克 - 鈣：1.11公克 - 磷：1.00公克 - 鉀：0.80公克 - 鈉：1.20公克 - 氯：1.82公克 - 鎂：0.07公克 - 銅：1.50毫克 - 鋅：17.00毫克 - 牛磺酸：0.22公克 - 維生素A：3100.00 IU - 維生素E：55.00毫克 - Omega-6脂肪酸：2.30公克 - Omega-3脂肪酸：1.14公克 - EPA+DHA：0.64公克 - 代謝能量*：356.00大卡。*根據NRC2006計算
|貓的體重
|正常
|-
|過重
|-
|-
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|2公斤
|36
|3/8
|28
|2/8
|3公斤
|48
|4/8
|38
|3/8
|4公斤
|58
|5/8
|47
|4/8
|5公斤
|68
|5/8
|55
|4/8
|6公斤
|78
|6/8
|62
|5/8
|7公斤
|87
|7/8
|69
|5/8
|8公斤
|96
|1
|76
|6/8
|9公斤
|104
|1
|83
|7/8
|10公斤
|112
|1 1/8
|89
|7/8
產品詳情
建議適用於：對貓下泌尿道疾病危險因子進行管理：體重過重、飲水量不足以及面臨更多環境的挑戰 / 貓自發性膀胱炎 (FIC) / 磷酸銨鎂結石和尿道栓子：溶解結石並控制復發 / 草酸鈣結石：控制復發