NSB35 貓 絕育飽足感均衡配方

NSB35 貓 絕育飽足感均衡配方

貓乾糧

提供1.5公斤、3.5公斤裝

現有包裝

1.5kg

3.5kg

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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高纖維素

此配方已被證實可藉由纖維素來調節食慾，減少能量的攝入

理想體態

適度的脂肪和卡路里可幫助貓咪保持理想的體重。適當的蛋白質有助於維持肌肉質量

泌尿道健康

有助維持泌尿道健康並平衡尿液中的礦物質含量

產品詳情

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