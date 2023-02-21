NSB35 貓 絕育飽足感均衡配方
貓乾糧
提供1.5公斤、3.5公斤裝
現有包裝
1.5kg
3.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
高纖維素
此配方已被證實可藉由纖維素來調節食慾，減少能量的攝入
理想體態
適度的脂肪和卡路里可幫助貓咪保持理想的體重。適當的蛋白質有助於維持肌肉質量
泌尿道健康
有助維持泌尿道健康並平衡尿液中的礦物質含量
脫水禽肉蛋白、玉米、植物纖維、小麥麩質**、小麥、玉米麩質、水解動物蛋白、礦物質、動物脂肪、菊苣漿、魚油、洋車前子穀與籽(0.5％)、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A： 25500 IU、維生素D3：1000 IU、鐵(3b103)：32毫克、碘(3b201 ，3b202)：3.2毫克、銅(3b405，3b406)：10毫克、鎂(3b502，3b504)：41毫克、鋅 (3b603， 3b605，3b606)：126毫克、硒(3b801， 3b811， 3b812)：0.06毫克 保存劑 抗氧化劑***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。
蛋白質：35%、脂肪：10%、灰分：9.1%、粗纖維：9.7%、鈉：0.91%