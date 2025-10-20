RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方

產品詳情
產品特色
支持腎臟功能
低磷和適量高品質的蛋白質，可支持腎臟功能並改善貓的生活品質
調整攝入熱量
調整熱量組成，以較少的餵食量提供每日的能量需求
水解蛋白
小分子的水解蛋白，減少食物過敏的發生
皮膚屏障
配方成分可以幫助皮膚的保護屏障，維持皮膚的健康
營養資訊
稻米粉、水解大豆分離蛋白、動物脂肪、米、菊苣漿、水解禽肝、植物纖維、礦物質、大 豆油、魚油、果寡糖、琉璃苣油、金盞花。碳水化合物來源：稻米粉(32.0%)、米( 7.7%)。蛋白質來源：水解大豆分離蛋白(23.2%)、水解禽肝(4.4%)。
營養添加劑：維生素A：31000 IU、維生素D3：800 IU、鐵 ：39毫克、碘：3.5毫克、 銅：15 毫克、錳：52毫克、鋅：152毫克、硒：0.25 毫克 技術性添加劑：沸石粉：5公克 保存劑 抗氧化劑
營養成分分析(每100g餵食量): 蛋白質 26% 脂肪 20% 粗纖維4.1% 代謝能量410.00大卡
請參考 產品手冊
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<title>每日建議餵食量 - 成年貓乾糧 (紫色版)</title>
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每日建議餵食量 (乾糧)
|貓的體重
|體型
|過輕
|正常
|過重
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|成年貓
|2 公斤
|37
|3/8
|31
|3/8
|25
|2/8
|2.5 公斤
|43
|4/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3 公斤
|50
|4/8
|41
|4/8
|33
|3/8
|3.5 公斤
|55
|5/8
|46
|4/8
|37
|3/8
|4 公斤
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|4/8
|4.5 公斤
|66
|6/8
|55
|5/8
|44
|4/8
|5 公斤
|71
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5.5 公斤
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6 公斤
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6.5 公斤
|86
|7/8
|72
|6/8
|57
|5/8
|7 公斤
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7.5 公斤
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|8 公斤
|99
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8.5 公斤
|104
|1 + 1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|9 公斤
|108
|1 + 1/8
|90
|1
|72
|6/8
|9.5 公斤
|112
|1 + 2/8
|94
|1
|75
|6/8
|10 公斤
|117
|1 + 2/8
|97
|1
|78
|7/8
請根據貓咪運動量與體態調整餵食，並隨時供應充足飲水