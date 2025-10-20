首頁產品獸醫推薦營養配方RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方
RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方

RFDR26 貓 腎臟病+低過敏專用配方

貓乾糧

現有包裝

2 kgkg 2

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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產品詳情

產品特色

支持腎臟功能

低磷和適量高品質的蛋白質，可支持腎臟功能並改善貓的生活品質

調整攝入熱量

調整熱量組成，以較少的餵食量提供每日的能量需求

水解蛋白

小分子的水解蛋白，減少食物過敏的發生

皮膚屏障

配方成分可以幫助皮膚的保護屏障，維持皮膚的健康

營養資訊