RF23W 貓 腎臟病配方濕糧
貓主食濕糧
每包85公克 當肌酐酸超出參考範圍時(從慢性腎臟病第二期晚期開始)，以及在疾病進一步 發展和食慾不振之前，建議盡快改為腎臟病配方。 如果發生厭食，可以轉換為另一種腎臟配方而無需過渡期。建議在血液檢查追 蹤腎臟指數以及礦物質數值：如果發生高血鈣，則應改用早期腎臟病配方。 其他礦物質紊亂(例如低血鉀)可能需要進行額外治療。 在大多數情況下，本配方可用於終生的營養管理。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
支持腎臟功能
低磷和適量高品質的蛋白質，可支持腎臟功能並改善貓的生活品質。
調整熱量
調整熱量組成，以較少的餵食量提供每日的能量需求。
幫助增加食慾
特殊的香味和特別的質地有助於增進貓的食慾，尤其是在厭食的 情況下。
成分: 家禽副產品**、豬肉副產品**、鮭魚**、玉米粉、粉狀纖維素、洋車前子穀與籽、礦物質 、豬血漿蛋白**、焦糖、魚油、果寡糖、精製葵花籽油、金盞花。 **蛋白質來源
營養添加劑：維生素D3：240 IU、鐵(3b103)：9毫克、碘(3b202)：0.35毫克、銅(3b405 ，3b406)：2.8毫克、錳(3b502，3b503，3b504)：2.9毫克、鋅(3b603，3b605， 3b606) ：29毫克 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：0.2克 添加劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。
|-
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|成貓體重
|-
|-
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|-
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|瘦
|-
|正常
|-
|過重
|-
|成貓體重(kg)
|克
|杯
|克
|杯
|克
|杯
|2
|140
|1+1/2
|115
|1+1/2
|95
|1
|2.5
|165
|2
|135
|1+1/2
|110
|1+1/2
|3
|185
|2
|155
|2
|125
|1+1/2
|3.5
|210
|2+1/2
|175
|2
|140
|1+1/2
|4
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|4.5
|250
|3
|210
|2+1/2
|165
|2
|5
|270
|3
|225
|2+1/2
|180
|2
|5.5
|290
|3+1/2
|240
|3
|190
|2
|6
|305
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|6.5
|325
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|7
|340
|4
|285
|3+1/2
|230
|2+1/2
|7.5
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|8
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8.5
|395
|4+1/2
|330
|4
|260
|3
|9
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|9.5
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|10
|440
|5
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2