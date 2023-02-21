RF23 貓 腎臟病配方乾糧
貓乾糧
提供2、4公斤裝 當肌酐酸超出參考範圍時(從慢性腎臟病第二期晚期開始)，以及在疾病進一步 發展和食慾不振之前，建議盡快改為腎臟病配方。 如果發生厭食，可以轉換為另一種腎臟配方而無需過渡期。建議在血液檢查追 蹤腎臟指數以及礦物質數值：如果發生高血鈣，則應改用早期腎臟病配方。 其他礦物質紊亂(例如低血鉀)可能需要進行額外治療。 在大多數情況下，本配方可用於終生的營養管理。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
支持腎臟功能
低磷和適量高品質的蛋白質，可支持腎臟功能並改善貓的生活品質。
調整熱量
調整熱量組成，以較少的餵食量提供每日的能量需求。
幫助增加食慾
特殊的香味和特別設計的飼料形狀有助於增進貓的食慾，尤其是在厭食的情況下。
成分: 玉米粉、米、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、大豆分離蛋白*、植物纖維、玉米麩質、礦物質、水解動物蛋白、菊苣漿、魚油、大豆油、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、檸檬酸酯化硬脂酸、洋車前子穀與籽、果寡糖、金盞花。蛋白質來源：小麥麩質* 、大豆分離蛋白*、玉米麩質、水解禽肉蛋白。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A：23000 IU、維生素D3：800 IU、鐵(3b103)：24毫克、碘(3b201、 3b202)：2.4毫克、銅(3b405、3b406)：7毫克、錳(3b502， 3b504)：31毫克、鋅(3b603， 3b605，3b606)：135毫克、硒(3b801，3b811，3b812)：0.03 毫克 - 防腐劑 - 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。
|-
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|成貓體重
|-
|-
|-
|-
|-
|瘦
|-
|正常
|-
|過重
|-
|成貓體重(kg)
|克
|杯
|克
|杯
|克
|杯
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|4/8
|42
|4/8
|4.5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|74
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5.5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|4/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6.5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7.5
|99
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8.5
|109
|1+1/8
|91
|1
|72
|6/8
|9
|113
|1+1/8
|94
|1
|75
|6/8
|9.5
|118
|1+2/8
|98
|1
|78
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8