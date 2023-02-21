RSE24 貓 腎臟病精選配方乾糧
貓乾糧
提供400公克、2公斤裝 當肌酐酸超出參考範圍時(從慢性腎臟病第二期晚期開始)，以及在疾病進一步 發展和食慾不振之前，建議盡快改為腎臟病配方。 如果發生厭食，可以轉換為另一種腎臟配方而無需過渡期。建議在血液檢查追 蹤腎臟指數以及礦物質數值：如果發生高血鈣，則應改用早期腎臟病配方。 其他礦物質紊亂(例如低血鉀)可能需要進行額外治療。 在大多數情況下，本配方可用於終生的營養管理。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
400g
2kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
支持腎臟功能
低磷和適量高品質的蛋白質，可支持腎臟功能並改善貓的生活品質。
調整熱量
調整熱量組成，以較少的餵食量提供每日的能量需求。
幫助增加食慾
特殊的香味和特別設計的飼料形狀有助於增進貓的食慾，尤其是在厭食的情況下。
成分: 動物脂肪、米、預煮的小麥粉、脫水豬肉蛋白**、小麥粉、小麥麩質**、植物纖維、玉米麩質、水解動物蛋白、脫水魚肉、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、檸檬酸酯化硬脂酸、洋車前子穀與籽、果寡糖、金盞花。 蛋白質來源：脫水豬肉蛋白**、小麥麩質**、玉米麩質、水解動物蛋白。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A：21000 IU、維生素D3：800 IU、鐵(3b103)：45毫克、碘(3b201， 3b202)：4.5毫克、銅(3b405，3b406)：14毫克、錳(3b502，3b504)：58毫克、鋅(3b603， 3b605，3b606)：148毫克、硒(3b801、3b811、3b812)：0.08毫克 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克 - 防腐劑 - 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。
|-
|-
|成貓體重
|-
|-
|-
|-
|-
|瘦
|-
|正常
|-
|過重
|-
|成貓體重(kg)
|克
|杯
|克
|杯
|克
|杯
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2.5
|43
|3/8
|3/8
|29
|2/8
|3
|49
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3.5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|40
|3/8
|4.5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|59
|4/8
|47
|4/8
|5.5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6.5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7.5
|95
|7/8
|79
|6/8
|63
|5/8
|8
|99
|1
|83
|6/8
|66
|5/8
|8.5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|90
|7/8
|72
|5/8
|9.5
|112
|1
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|116
|1+1/8
|97
|7/8
|78
|6/8