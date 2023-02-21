RSF26 貓 腎臟病強化適口性配方乾糧

RSF26 貓 腎臟病強化適口性配方乾糧

貓乾糧

提供2、4公斤裝 當肌酐酸超出參考範圍時(從慢性腎臟病第二期晚期開始)，以及在疾病進一步 發展和食慾不振之前，建議盡快改為腎臟病配方。 如果發生厭食，可以轉換為另一種腎臟配方而無需過渡期。建議在血液檢查追 蹤腎臟指數以及礦物質數值：如果發生高血鈣，則應改用早期腎臟病配方。 其他礦物質紊亂(例如低血鉀)可能需要進行額外治療。 在大多數情況下，本配方可用於終生的營養管理。

現有包裝

2kg

4kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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支持腎臟功能

低磷和適量高品質的蛋白質，可支持腎臟功能並改善貓的生活品 質。

調整熱量

調整熱量組成，以較少的餵食量提供每日的能量需求。

幫助增加食慾

特殊的香味和特別設計的飼料形狀有助於增進貓的食慾，尤其是在厭食的情況下。

產品詳情

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