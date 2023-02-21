RF23CW 貓 腎臟病配方濕糧 - 雞肉
貓主食濕糧
每包85公克 當肌酐酸超出參考範圍時(從慢性腎臟病第二期晚期開始)，以及在疾病進一步 發展和食慾不振之前，建議盡快改為腎臟病配方。 如果發生厭食，可以轉換為另一種腎臟配方而無需過渡期。建議在血液檢查追 蹤腎臟指數以及礦物質數值：如果發生高血鈣，則應改用早期腎臟病配方。 其他礦物質紊亂(例如低血鉀)可能需要進行額外治療。 在大多數情況下，本配方可用於終生的營養管理。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
支持腎臟功能
低磷和適量高品質的蛋白質，可支持腎臟功能並改善貓的生活品質。
調整熱量
調整熱量組成，以較少的餵食量提供每日的能量需求。
幫助增加食慾
特殊的香味和特別的質地有助於增進貓的食慾，尤其是在厭食的情況下。
成分: 家禽副產品**(雞肉 4%)、豬肉副產品**、小麥粉、豬血漿蛋白**、精製葵花籽油、玉米澱 粉混合物、玉米粉、礦物質、魚油、粉狀纖維素、果寡糖、金盞花萃取物(葉黃素來源)。 **蛋白質來源
營養添加劑：維生素D3：390 IU、鐵(3b103)：6毫克、碘(3b202)：0.55毫克、銅(3b405、 3b406)：4.5毫克、錳(3b502、3b503、3b504)：1.9毫克、鋅(3b603、3b605、3b606) ：19毫克。技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：0.2克 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。
|成貓體重
|瘦
|正常
|過重
|成貓體重 (kg)
|克
|包
|克
|包
|克
|包
|1.5
|100
|1
|80
|1
|65
|1
|2
|120
|1+1/2
|100
|1
|80
|1
|2.5
|140
|1+1/2
|115
|1+1/2
|95
|1
|3
|160
|2
|135
|1+1/2
|105
|1
|3.5
|180
|2
|150
|2
|120
|1+1/2
|4
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|4.5
|215
|2+1/2
|180
|2
|140
|1+1/2
|5
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|5.5
|245
|3
|205
|2+1/2
|165
|2
|6
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|6.5
|275
|3
|230
|2+1/2
|185
|2
|7
|290
|3+1/2
|245
|3
|195
|2+1/2
|7.5
|305
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|8
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|8.5
|335
|4
|280
|3+1/2
|225
|2+1/2
|9
|350
|4
|290
|3+1/2
|235
|3
|9.5
|365
|4+1/2
|305
|3+1/2
|240
|3
|10
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3