SAT34 貓 飽足感體重管理配方乾糧
貓乾糧
提供1.5公斤裝 使用建議： 先訂定目標體重，再來決定餵食量。每日建議食量應根據理想體重來評估， 餵食量會依據後續追蹤個體反應及減重的速度做調整。前三個月的目標為每 週減少1-3%體重，之後則為每週0.5-2% 體重減少後，所需能量該如何計算？ 肥胖貓在減重過後用來維持體重的能量需求會比不曾肥胖的貓來的低。依據近期的科學觀點(Serisier & al. 2011)，減重期的飲食量增加33%為維持期的 飲食量。 注意：維持期的飲食量需依據個別狀況來做調整
現有包裝
1.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
維持肌肉量
高蛋白配方幫助減重時仍可維持肌肉量
維持體態
安全地減少體重以及維持體態， 97%的貓咪可在 3 個月內達到體重減輕的效果
控制乞食行為
富含自然纖維增加飽足感，可有效控制82%貓咪的乞食行為
|理想體重 (公斤)
|開始減重時
|四週後* *在貓咪體重並無減輕的情況下
|減重後的維持
|-
|(g)
|(g)
|(g)
|2
|28
|22
|30
|3
|38
|30
|40
|4
|46
|37
|49
|6
|62
|49
|65
|8
|76
|60
|80