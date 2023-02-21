SAT34 貓 飽足感體重管理配方乾糧

提供1.5公斤裝 使用建議： 先訂定目標體重，再來決定餵食量。每日建議食量應根據理想體重來評估， 餵食量會依據後續追蹤個體反應及減重的速度做調整。前三個月的目標為每 週減少1-3%體重，之後則為每週0.5-2% 體重減少後，所需能量該如何計算？ 肥胖貓在減重過後用來維持體重的能量需求會比不曾肥胖的貓來的低。依據近期的科學觀點(Serisier & al. 2011)，減重期的飲食量增加33%為維持期的 飲食量。 注意：維持期的飲食量需依據個別狀況來做調整

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