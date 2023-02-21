UMC34 貓 泌尿道低卡路里配方乾糧
貓乾糧
提供1.5、3.5公斤裝 建議在使用前先徵詢獸醫師的意見。溶解磷酸銨鎂結石需時5-12週，並須持續 連續餵食達6個月才能降低結石的復發。之後應定期地透過獸醫師對貓進行重 新評估，以提供其終身健康的相關建議。請隨時補充貓的水份攝取。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
降低下泌尿道結石風險
酸化尿液溶解磷酸銨鎂結石
低卡路里
低卡路里幫助體重控制
尿液稀釋
尿液稀釋並增加尿量，不利磷酸銨鎂和草酸鈣結石的生成
尿液飽和度控制
有助於降低磷酸銨鎂和草酸鈣結晶形成的離子濃度
營養成分分析：(每100克餵食量) 蛋白質34% 脂肪11% 粗纖維7.1% 代謝能量351.6大卡
成份：米、脫水禽肉蛋白、小麥麩質**、玉米粉、植物纖維、玉米麩質、水解動物蛋白、礦物質、動物脂肪、魚油、大豆油、果寡醣、金盞花、小麥粉。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性
添加劑（公斤）***營養添加劑：維生素A 21000 IU、維生素D3 800 IU、E1(鐵)31毫克、E2(碘)3.1毫克、E4 (銅)9毫克、E5(錳)40毫克、E6(鋅)138毫克、E8(硒)0.04毫克 保存劑 抗氧化物 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。 本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境