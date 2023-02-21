UMC34 貓 泌尿道低卡路里配方乾糧

UMC34 貓 泌尿道低卡路里配方乾糧

貓乾糧

提供1.5、3.5公斤裝 建議在使用前先徵詢獸醫師的意見。溶解磷酸銨鎂結石需時5-12週，並須持續 連續餵食達6個月才能降低結石的復發。之後應定期地透過獸醫師對貓進行重 新評估，以提供其終身健康的相關建議。請隨時補充貓的水份攝取。

現有包裝

1.5kg

3.5kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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降低下泌尿道結石風險

酸化尿液溶解磷酸銨鎂結石

低卡路里

低卡路里幫助體重控制

尿液稀釋

尿液稀釋並增加尿量，不利磷酸銨鎂和草酸鈣結石的生成

尿液飽和度控制

有助於降低磷酸銨鎂和草酸鈣結晶形成的離子濃度

產品詳情

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